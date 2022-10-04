ОК "Юг": Войска РФ пытались атаковать Одессу иранским дроном

Во вторник, 4 октября, российские войска пытались атаковать Одессу иранским дроном Shahed-136. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136"" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник был уничтожен над морем.

По данным CNN, Россия получила три типа беспилотников: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. В Иране такую информацию отрицали.

В сентябре США ввели санкции против трех иранских компаний, которые производят беспилотники.