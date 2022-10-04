В Кремле отреагировали на отказ Украины от переговоров
Кремль отреагировал на указ Зеленского, утвердившего решение СНБО о невозможности вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщают росСМИ.
"Чтобы вести переговоры, нужны две стороны... Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Напомним, Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на "попытку России аннексировать территории" Украины.