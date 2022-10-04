Рост цен производителей в еврозоне достиг рекорда за все время

Темпы роста цен производителей промышленной продукции в еврозоне выросли до самой высокой отметки с начала наблюдений.﻿ Об этом свидетельствуют официальные данные ЕС, сообщает Экономическая правда.

Цены производителей, то есть цены, уплачиваемые предприятиями за товары и сырье, выросли в годовом измерении на 43,3% в августе, по сравнению с 38% в предыдущем месяце. Такие темпы роста являются самыми быстрыми за более чем 40 лет - с 1981 года, когда соответствующие наблюдения начались.

Все страны столкнулись с рекордным ростом цен производителей, но темпы среди крупнейших экономик варьировались от 29,5% во Франции до 50,5% в Италии.

В Германии, которая недавно объявила об энергетическом пакете на сумму 200 млрд евро для поддержки предприятий и домохозяйств, столкнувшихся со стремительным ростом цен на энергоносители, инфляция цен производителей выросла на 46,9%.

Наибольший рост зафиксирован в энергетическом секторе, где цены выросли более чем вдвое по сравнению с августом прошлого года.

Рост расходов бизнеса происходит на фоне ослабления спроса из-за рекордно высокой инфляции, что угрожает рентабельности и работе предприятий во всем регионе.