Япония высылает российского консула из страны

Во вторник, 4 октября, власти Японии выдвинули требование к консулу России в Саппоро покинуть территорию страны в течение шести дней. Такое решение было принято в ответ на допрос и высылку японского консула во Владивостоке.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление главы МИД Японии Есимаса Хаяси, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По его словам, Япония объявила консула РФ персоной нон грата в ответ на действия Кремля по отношению к японскому консулу.

При этом посол РФ в Японии Михаил Галузин был вызван в МИД для того, чтобы проинформировать Москву о контрмерах Токио.

Хаяси отметил, что во время задержания в России японскому консулу завязывали глаза и физически сдерживали его, хотя он не совершал никаких противоправных действий. Он подчеркнул, что такие решения россиян являются явным и серьезным нарушением международного права.

Напомним, ранее стало известно, что в России консула Японии задержали якобы за "шпионаж". После этого его объявили персоной нон грата.