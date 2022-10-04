ОВА: оккупанты строят "государственную границу" в Запорожье
В Васильевке что в Запорожье оккупанты строят "государственную границу" со всеми своими "правилами", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Оккупанты пытаются в районе Васильевки обустроить "государственную границу", как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они там себе придумали.
Вследствие этого не пускают мужчин призывного возраста".
Васильевка - это единственный населенный пункт, через который эвакуируются жители оккупированных частей Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской областей.
Сейчас в Васильевке катастрофа с количеством людей, которые пытаются покинуть ВОТ.
3 октября пожилой мужчина умер в очереди, не дождавшись своей эвакуации.