ВСУ освободили еще два села в Изюмском Харьковской области

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов села Богуславка и Боровская Андреевка в Изюмском Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Facebook-страница Боровского поселкового совета, возле которого расположены освобожденные населенные пункты.

"04.10.2022 - Богуславка встретила освободителей! Слава Украине! Героям слава!..

Село Боровская Андреевка - Украина! Слава нашим Героям!!!"

Поссовет опубликовал несколько фото и видео, как в населенных пунктах устанавливают флаги и как местные жители встречают украинских военных.

3 октября стало известно, что Вооруженные силы освободили поселок Боровая.