Данилов объяснил, как мобилизация дестабилизирует Россию

Объявленная в России частичная мобилизация действует, как механизм дестабилизации политической ситуации в стране-агрессоре, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает его Twitter.

"Мобилизация действует как механизм дестабилизации РФ. Путин – между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами на РФ и давлением Запада. План спасения – аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру. Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся, российский Карфаген должен быть разрушен" , - отметил Данилов.

Напомним, что новые мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины. ВСУ следят за тем, как РФ опрокидывает новые силы.

Также ранее сообщалось, что введённая в России мобилизация вскоре подорвет экономику страны. С момента ее объявления около 360 тысяч человек уже отправились в Грузию и Казахстан, чтобы избежать этой участи, а очень многие уехали в другие страны.