Швеция передала Украине 500 тысяч COVID-вакцин от "Омикрона"

Швеция передала Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Comirnaty Original/Omicron BA.1 от Pfizer-BioNTech, которая специально разработана против штамма "Омикрон", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"Правительство Швеции передало Украине более 500 тыс. доз вакцины Comirnaty Original/Omicron BA.1 от Pfizer-BioNTech, разработанной специально против штамма коронавируса "Омикрон" и его вариантов. Украина стала одной из первых стран мира за пределами ЕС, получивших обновленную вакцину" , — говорится в сообщении.

Вакцина предназначена только для первой и второй бустерной прививки тех, кто уже имеет первичный курс вакцинации от COVID-19.

Как сообщалось, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что пик осенней волны коронавирусной инфекции в Украине ожидается в октябре.