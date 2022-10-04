РосСМИ: в минобороны РФ признали серьезное отступление на севере Херсонской области

Министерство обороны страны-террориста России признало большое отступление на севере Херсонской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщает российское Агентство.Новости в Telegram.

Агентство обратило внимание на карту, которую российское министерство показало в брифинге за вторник, 4 октября. На ней зафиксировано, что Харьковская область практически полностью деоккупирована, а на севере Херсонской области войска страны-агрессора за сутки отступили примерно на 30 километров.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области.

4 октября в Сети появилась информация, что защитники Украины освободили Давыдов Брод, Великую Александровку и Староселье Херсонской области. Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона сказал, что в Херсонской области освобождены более 50 населенных пунктов и освобождены от оккупации около 3,5 тысяч граждан.