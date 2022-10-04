Генштаб: ВСУ отбили атаки возле 10 населенных пунктов

За текущие сутки Вооруженные силы отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спирное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Также ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Наша авиация за сутки нанесла 12 ударов. Подтверждено поражение 2 опорных пунктов, 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БпЛА врага.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении - в районе населенного пункта Писаревка Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелечья, Волчанск, Варваровка, Ольховатка и Двуречная.

На Краматорском направлении - враг осуществляет перегруппировку своих подразделений.

На Бахмутском направлении противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более десяти населенных пунктов. В частности Белогоровки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Зайцево и Яковлевки.

На Авдеевском направлении от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов.

На Южнобугском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Остается угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, в течение суток, оккупанты нанесли 5 ракетных и 1 авиационный удар, совершили более 15 обстрелов из РСЗО.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более чем 12 населенных пунктов. Среди них - Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Железнодорожное, Вознесенск и Приднепровское.