CNN: Байден провел переговоры с Зеленским

Во вторник, 4 октября, президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Детали телефонного разговора двух президентов пока еще не раскрыли.

При этом, как отмечает CNN, переговоры состоялись перед возможным анонсом нового пакета военной помощи для Украины от США, который, в частности, предусматривает передачу бойцам ВСУ 4 РСЗО HIMARS.

Напомним, ранее Байден заверял, что его страна продолжит поддерживать Украину на фоне попыток России аннексировать часть ее территории.

Также мы писали, что Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.