Ермак провел встречу с главой Национальной разведывательной организации Турции

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с главой турецкой Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом. Он поблагодарил его за содействие освобождению 215 военных и выразил надежду на тесное сотрудничество с Турцией в дальнейшем, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Ермака в Twitter.

"Во время встречи с главой Национальной разведывательной организации (MİT) Хаканом Фиданом лично поблагодарил его за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции. Украина высоко ценит надежное партнерство Турции и рассчитывает на тесное сотрудничество в дальнейшем" , - написал он.

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 3 октября, провели встречу в Варшаве. Стороны обсудили, в частности, путь Украины в НАТО.