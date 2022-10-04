Глава НБУ подал в отставку

Кирилл Шевченко официально заявил, что уходит в отставку с поста главы Национального Банка Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Шевченко в Facebook.

"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я оставляю должность главы Национального банка Украины" , – написал он.

По его словам, он уже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять отставку.

По информации СМИ, одним из кандидатов на замену Шевченко рассматривается экс-глава Сбербанка Андрей Пышный.

Напомним, Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ еще 16 июля 2020 года и занимал этот пост более двух лет.