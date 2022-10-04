Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии
Фото: president.gov.ua

Во вторник, 04 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит страница Офиса президента Украины.

"Глава государства отметил важность усиления украинско-индийского партнерства на фоне российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

В ходе беседы было обсуждено проведение Россией "референдумов". Зеленский заявил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, являются ничтожными.

"Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я очертил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", - заявил президент.

Также Зеленский и Моди обсудили ядерный шантаж со стороны России, вопросы глобальной продовольственной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций. В конце разговора Зеленский повторно пригласил премьер-министра Моди посетить Украину.

Напомним, что ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выругал президента РФ Владимира Путина, заявив ему, что сейчас не время для войны.

Также Индия может занять место России по глобальным индексам облигаций.

Новости

Популярные темы форума

analytics