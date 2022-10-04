Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи, в который войдут ракетные установки HIMARS, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

Пакет вооружения на сумму 625 млн долларов также включает артиллерийские системы и боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.

28 сентября Белый дом анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, по которому Украина получит от США 18 HIMARS.

Отметим, что HIMARS - это высокомобильная артиллерийская система ракетного огня. Система стреляет 227-мм ракетами с GPS-управлением и выпускает до 6 ракет за раз или одну баллистическую ракету ATACMS. В зависимости от модификации она может поражать цели на расстоянии до 300 км.

Ранее сообщалось, что президент США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога глава Белого дома и сообщил о выделении нового пакета военной помощи.

Также напомним, что вчера в СМИ появилась информация о новом пакете помощи Украине на 625 млн долларов.