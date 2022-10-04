Шмыгаль: Украина готова к отопительному сезону на 90%

Состояние готовности жилых домов и тепловых сетей к отопительному сезону составляет около 90%, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

Он подчеркнул, что завершение подготовки к отопительному сезону – задача номер один для правительства.

"Несмотря на все вызовы, совместно с местными властями и всеми другими службами, мы делаем все, чтобы обеспечить тепло, свет и воду в домах украинцев. Пока состояние готовности жилых домов и тепловых сетей оцениваем почти в 90%" , – сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, уже в ближайшее время показатель готовности будет составлять 100% в тех регионах, где сейчас отсутствуют активные боевые действия.

Напоминаем:

В украинских подземных хранилищах уже накоплено около 14 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона при целевом показателе в 14,5-15 млрд кубов.