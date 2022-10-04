У Лаврова уверяют, что Россия не хочет разжигать ядерную войну

Россия солидарна с заявлением лидеров ядерной пятерки и не намерена развязывать ядерную войну, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, сообщает РИА Новости.

"Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере" , - сказал Воронцов.

Отметим, что США и Запад усилили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля.

Вчера также сообщалось, что в Белом доме не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия.