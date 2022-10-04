Шмыгаль призвал экономить электричество и сместить его потребление на ночь

Предстоящий отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины. Поэтому жителям необходимо экономить электроэнергию и сместить ее потребление на ночное время, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, без Запорожской АЭС, которая сейчас временно находится под контролем россиян, энергосистема Украины будет работать зимой с максимальной нагрузкой. Но каждый украинец может помочь сохранить энергетическую стойкость государства.

"К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги" , - отметил премьер.

Также он добавил, что экономия электричества также поможет пройти зимний период "с небольшими потерями".

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что главным риском предстоящего отопительного сезона являются террористические акты России на энергетические объекты.