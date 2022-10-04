Гайдай: возле Луганска взорвался эшелон с мобилизованными россиянами

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в области взорвался эшелон с мобилизованными россиянами, сообщает Новое время.

"…Они [мобилизованные россияне] прибывают и все время куда-то испаряются. Эшелон, который приехал, возле Луганска взорвался. Не знаю, что у них там происходит… но взрываются очень часто. Моральное состояние у них, мягко говорят, ниже плинтуса" , — сказал Гайдай в эфире проекта Freeдом во вторник, 4 октября.

Кроме того, по его словам, на базе ЧВК Вагнера в Луганской области, где находились согласившиеся присоединиться к боевикам заключенные, произошел взрыв.

Глава Луганской ОВА также сообщил, что в Кременной находится достаточно большое количество российских оккупантов, которые активно минируют дороги и здания, пытаясь замедлить продвижение защитников Украины.

1 октября Сергей Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов. По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.

По данным Генерального штаба по состоянию на 29 сентября, Россия с начала объявления мобилизации призвала уже 100 тысяч человек для войны против Украины.