Зеленский создал 13 военных администраций в Харьковской и Запорожской областях

Президент Украины Владимир Зеленский создал 13 новых военных администраций в Харьковской области и еще две - в Запорожской, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят соответствующие указы главы украинского государства.

Согласно документам, в Изюмском районе Харьковской области были созданы такие военные администрации:

Балаклейская городская военная администрация;

Боровская поселковая военная администрация;

Изюмская городская военная администрация;

Оскольская сельская военная администрация;

В Купянском районе:

Великобурлукская поселковая военная администрация;

В Харьковском районе:

Ольховская сельская военная администрация;

Дергачевская городская военная администрация;

Липецкая сельская военная администрация;

Роганская поселковая военная администрация;

Циркуновская сельская военная администрация;

В Богодуховском районе:

Золочевская поселковая военная администрация;

В Чугуевском районе:

Малиновская поселковая военная администрация;

Чугуевская городская военная администрация.

При этом в Мелитопольском районе Запорожской области были созданы:

Новенская сельская военная администрация;

Семеновская сельская военная администрация.

Напомним, в понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.