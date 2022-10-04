Зеленский создал 13 военных администраций в Харьковской и Запорожской областях

Зеленский создал 13 военных администраций в Харьковской и Запорожской областях
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский создал 13 новых военных администраций в Харьковской области и еще две - в Запорожской, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят соответствующие указы главы украинского государства.

Согласно документам, в Изюмском районе Харьковской области были созданы такие военные администрации:

  • Балаклейская городская военная администрация;
  • Боровская поселковая военная администрация;
  • Изюмская городская военная администрация;
  • Оскольская сельская военная администрация;

В Купянском районе:

  • Великобурлукская поселковая военная администрация;

В Харьковском районе:

  • Ольховская сельская военная администрация;
  • Дергачевская городская военная администрация;
  • Липецкая сельская военная администрация;
  • Роганская поселковая военная администрация;
  • Циркуновская сельская военная администрация;

В Богодуховском районе:

  • Золочевская поселковая военная администрация;

В Чугуевском районе:

  • Малиновская поселковая военная администрация;
  • Чугуевская городская военная администрация.

При этом в Мелитопольском районе Запорожской области были созданы:

  • Новенская сельская военная администрация;
  • Семеновская сельская военная администрация.

Напомним, в понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.

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