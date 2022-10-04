Подоляк: ВСУ будут освобождать Украину на четырех направлениях

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что операция по освобождению украинских территорий будет происходить на четырех направлениях, сообщает Новое время.

"С точки зрения освобождения, есть конкретная программа по четырем направлениям" , — сказал Подоляк в комментарии 24 каналу.

Он отметил, что у ВСУ есть успехи в Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

"Ключевое на сегодняшний день — продолжать уничтожать инфраструктуру обеспечения врага. Потому что без обеспечения с тыла, россияне и паникуют, и хаотически отступают" , — подчеркнул он.

За 4 октября, ВСУ освободили уже шесть населенных пунктов. НВ публикует их список, фото и видео украинских военных в освобожденных селах.

Министерство обороны страны-террориста России признало, чтоотступило на 30 км на севере Херсонской области.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области.