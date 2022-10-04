Россия и Саудовская Аравия планируют резкое сокращение добычи нефти - FT

Значительно сократить объемы добычи нефти договорились Россия и Саудовская Аравия. Об этом, со ссылкой на Financial Times, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Ожидается, что о решении объявят на предстоящем заседании ОПЕК+.

"Объем сокращения еще предстоит согласовать, но Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в сутки или больше" , - говорится в статье.

Аналитики издания полагают, что в ответ США будут вынуждены принять меры, в том числе высвободить нефть из стратегических резервов.

Источники газеты сообщают, что на саммите будет присутствовать вице-премьер России Александр Новак. Он, предположительно, поддержит сокращение добычи, "поскольку российская нефть уже продается с большой скидкой".

ОПЕК+ увеличила добычу в этом году после рекордных сокращений, введенных в 2020 году из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19. Но в последние месяцы организация не смогла добиться запланированного увеличения добычи, недополучив в августе 3,6 млн баррелей в сутки.

Напомним, послы стран-членов ЕС согласовали новый пакет экономических санкций против России. Среди принятых важных пунктов - введение ограничения цен на нефть из РФ.

Отметим, цены на нефть снизились почти 25% за третий квартал 2022 года. Всего нефть дешевела четыре месяца подряд после роста в начале года.