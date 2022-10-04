Белый дом прокомментировал "формулу мира" для Украины от Маска

Администрация президента США не поддерживает идеи по урегулированию войны в Украине, высказанные руководителю Tesla Илоном Маском.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Она отметила, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины".

"Мы были очень ясны в этом вопросе... Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров" , - подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, Маск предложил Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией, а на оккупированных территориях на юге и востоке провести повторный референдум под наблюдением ООН.

Президент Владимир Зеленский в ответ на инициативу Илона Маска решил создать собственный опрос в Twitter.

Глава государства спросил: "Какой Илон Маск пользователям больше нравится: что поддерживает Украину или Россию?".