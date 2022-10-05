Kyodo: Япония возобновит работу посольства в Киеве

Япония возобновит работу своего посольства в Киеве, которое было временно закрыто после начала т.н. специальной военной операции РФ в Украине. Учреждение должно заработать 5 октября утром. Об этом, со ссылкой на Kyodo, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Япония убедилась, что безопасность персонала и других людей сейчас может быть обеспечена на достаточном уровне, указали власти.

"Через посольство Япония стремится улучшить координацию с другими странами G7 в таких областях, как помощь Украине в восстановлении" , - говорится в сообщении.

Япония до сегодняшнего дня оставалась последней страной - членом G7, чье посольство в Украине не возобновило работу. Другие участники группы сделали это весной

Сотрудники посольства Японии были переведены во временное отделение связи, созданное в марте во Львове. Но по мере усиления российской агрессии в том же месяце они покинули Украину.

С 22 августа по 4 сентября Украину посетил посол Японии Кунинори Мацуда. В Киеве он оценил ситуацию, после его отчета было принято решение о возобновлении работы дипмиссии.