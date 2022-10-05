Байден запретил обмен долларов на спецправа заимствования для РФ и Беларуси

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому Минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Беларуси, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Новый закон, помимо запрета на участие в операциях с обменом SDR, также требует от Минфина "принимать меры для противодействия поддержке России и Беларуси".

"В понедельник президент подписал закон О запрете обмена SDR, который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Беларуси" , - говорится в сообщении.

Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Беларусь "прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины".