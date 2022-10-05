Генштаб: в Крыму не хватает медикаментов для лечения военных РФ

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населённых пунктов

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ﻿.

Так, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огирцево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец;

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка и Юрьевка.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополь, Ольговское, Первомайское.

На Южнобужском направлении враг из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Красногригорьевка, Никополь, Покровское, Большое Артаково, Андреевка, Степовая Долина, Безименное, Мирное, Луч, Широкое, Белогорка и Лозовое.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

Во время отхода противника из населенных пунктов Херсонской области, враг минирует объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещает любое перемещение местных жителей.

По информации Генштаба, на временно оккупированной территории АР Крым, в медицинских учреждениях города Евпатории, не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов.

Противник имеет проблемы с отдельными видами обеспечения при проведении так называемой "частичной мобилизации".

"Так, был отправлен мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск, в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих" , — отметили в Генштабе.

В ведомстве добавили, что российские оккупационные власти пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения временно занятых и оккупированных территорий Украины.

"Мужчин из Луганска, без проведения медицинской комиссии и подготовки, после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери" , — отметили в ведомстве.

Вечером, 3 октября текущего года, Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются.

Генштабом подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе города Токмака, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и 2 БпЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.