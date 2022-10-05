Опрос: 66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС

Абсолютное большинство европейцев выступают за вступление Украины в ЕС.﻿ Об этом, со ссылкой на проведенный Фондом Бертельсмана в июне опрос, сообщает Европейская правда.

Две трети – 66% опрошенных европейцев – высказались за присоединение Украины к Евросоюзу, согласно исследованию, которое было опубликовано в среду.

Уровень одобрения в странах ЕС разный. В Польше 84% респондентов высказались за. В Германии и Франции уровень поддержки меньше – 60%.

В июне более 80% европейцев поддерживали украинских беженцев. Однако по сравнению с мартом количество поддержки упало на 5 процентных пунктов. Поддержка упала на 8 процентных пунктов во Франции, 7 процентных пунктов в Нидерландах и на 6 процентных пунктов в Польше.