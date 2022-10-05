Разведка Британии: Приближение ВСУ к Луганщине тревожит руководство РФ

В разведывательном обзоре Минобороны Великобритании говорится, что Украина продолжает развивать наступательные операции как на северо-восточном, так и на южном фронтах, сообщает Европейская правда.

По данным британской разведки, на северо-востоке, в Харьковской области, Украина закрепилась на значительном участке территории к востоку от реки Оскол. Украинские формирования продвинулись на 20 км за реку вглубь российской оборонительной зоны в направлении узла снабжения города Сватово.

"Очень вероятно, что теперь Украина может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная большинством своих артиллерийских систем, что еще больше усложнит для России возможность пополнения своих подразделений на востоке" - говорится в обзоре.