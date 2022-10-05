Генштаб: Россия уже потеряла около 61 тыс. военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 5.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 61 000 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 2435 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5038 (+20) ед,

артиллерийских систем – 1414 (+7) ед,

РСЗО – 341 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 177 (+0) ед,

самолетов – 266 (+0) ед,

вертолетов – 232 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),

крылатых ракет ‒ 246 (+0),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3841 (+18) ед,

специальной техники – 132 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Данные уточняются.