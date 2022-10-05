Генштаб: Россия уже потеряла около 61 тыс. военных

Генштаб: Россия уже потеряла около 61 тыс. военных
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 5.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 61 000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2435 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5038 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 1414 (+7) ед,
  • РСЗО – 341 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 177 (+0) ед,
  • самолетов – 266 (+0) ед,
  • вертолетов – 232 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 246 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3841 (+18) ед,
  • специальной техники – 132 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Данные уточняются.

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