Генштаб: Россия уже потеряла около 61 тыс. военных
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 до 5.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 61 000 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2435 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5038 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 1414 (+7) ед,
- РСЗО – 341 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 177 (+0) ед,
- самолетов – 266 (+0) ед,
- вертолетов – 232 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),
- крылатых ракет ‒ 246 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3841 (+18) ед,
- специальной техники – 132 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Данные уточняются.