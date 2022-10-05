ОВА: оккупанты нанесли удар по Запорожью

ОВА: оккупанты нанесли удар по Запорожью
Фото: Рixabay

Сегодня, 5 октября, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью и окрестностям города. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется. Отработали силы противовоздушной обороны", - написал он.

Также он напомнил об опасности неразорвавшихся боеприпасов.

"Если где-то, видите неразорвавшийся боеприпас, его остатки, не подходите близко, не фотографируйте. Сообщите о находке спасателям по телефону 101 или 112", - призвал глава ОВА.

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