ОВА: оккупанты нанесли удар по Запорожью

Сегодня, 5 октября, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью и окрестностям города. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется. Отработали силы противовоздушной обороны" , - написал он.

Также он напомнил об опасности неразорвавшихся боеприпасов.