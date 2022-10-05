Большинство европейцев поддерживают поставки оружия в Украину — опрос

Большинство жителей стран ЕС, а именно 60%, поддерживают дальнейшие поставки оружия в Украину. Об этом свидетельствует опрос Eupinions, сообщает Зеркало недели.

В Германии такую ​​позицию поддерживает 61% населения. Единственной страной блока, жители которой менее активно выступают за дальнейшие поставки оружия Украине, является Италия. Согласно данным опроса, подобную позицию одобрили 42% опрошенных итальянцев. И напротив, жители Польши наиболее активно поддерживают эту позицию – 84% респондентов.

При этом, согласно результатам опроса, идея поставки оружия в Украину от имени всего ЕС имеет у жителей всех стран блока больше поддержки, чем отправка оружия их собственной страной. В зависимости от государства ЕС, в котором проводился опрос, разница в уровне одобрения жителями того или иного варианта составила от 3 до 7 процентов в пользу поставок оружия от имени всего блока.

В частности, наибольшую поддержку дальнейшей поставки оружия Украине выражают группы населения 16-25 и 56-70 лет.

При этом, согласно данным опроса, доля жителей стран ЕС, поддерживающих поставки оружия в Украину, несколько уменьшилась за период с марта по июнь. По данным социологов, больше всего такая тенденция заметна во Франции, где спад поддержки составляет 8%.

Также опрос касался желания сократить зависимость стран ЕС от российских энергоносителей. Согласно данным Eupinions, 72% жителей стран блока выступают за то, чтобы ЕС стал независимым от энергоресурсов РФ, и для достижения такой цели они готовы мириться с личными трудностями.

Отмечается, что активнее всего эту идею поддерживают жители Польши (80%) и Италии (76%). При этом в Германии поддержка такой позиции оказалась самой низкой из всех стран ЕС: 69%.

71% респондентов заявили, что ЕС играет важную роль в решении международных вопросов. Также 77% опрошенных хотели бы видеть США среди союзников блока.

Данные для опроса Eupinios, проводившегося Фондом Бертельсмана каждые три месяца, были собраны в июне 2022 года. В исследовании приняли участие 12 тысяч человек, проживающих на территории стран ЕС