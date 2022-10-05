ВС: ночью более десятка вражеских дронов атаковали Украину

Более десятка дронов атаковали Украину с юга в ночь на 5 октября. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

По его словам, около 12 дронов атаковали нашу территорию с юга страны, шесть из них были сбиты, три - зенитными ракетными войсками на юге, а также три - авиацией Воздушных сил.

Игнат отметил, что такие серьезные виды вооружения применяются для противодействия вражеским беспилотникам, учитывая серьезные угрозы.

Сейчас противник ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

"Угрозы серьезные. Мы видим, что в Белой Церкви есть определенные попадания. Военно-гражданская администрация сообщила уже о последствиях. Это опасность, поэтому будем применять любые силы и средства, доступные нам, для того, чтобы обезопасить наших граждан и наши Вооруженные силы и другие силы обороны.