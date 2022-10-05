Минэкономики: Как война изменила структуру украинского экспорта

По итогам сентября самой востребованной украинской продукцией для экспорта стали зерновые, электроэнергия, а также продукция горно-металлургического комплекса. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики Украины, сообщает Зеркало недели.

Как изменился экспорт в деньгах

Отмечается, что в минувшем месяце лидерами по объемам выручки в денежном выражении стали: масло подсолнечное (590 млн долларов, +33% к августу); кукуруза (474 млн долларов, +36,6% к августу); рапс (423 млн долларов, +38% к августу); пшеница (379 млн долларов, +77% к августу); электроэнергия (150 млн долларов, +105% к августу); руда (136 млн, -20% к августу); провода (115 млн долларов, +29% к августу); ячмень (94 млн долларов, +201% к августу); соя (87 млн долларов +39,9% к августу); чугун (74 млн долларов, +44% к августу).

Как изменился вывоз украинской продукции в количестве

В сентябре больше всего вывозили кукурузу – было продано 2 млн 149 тыс тонн. Это самый высокий показатель с начала войны. Также было много экспортированной пшеницы – 1 млн 783 тыс тонн. Это самый большой объем с начала года. В целом 62% стоимости и 71% объема экспорта в сентябре приходилось на аграрную продукцию.

Отмечается, что в сентябре 2021 года экспорт кукурузы составил лишь 157 тыс. тонн, то есть в 13 раз меньше, чем в сентябре этого года. Поскольку кукуруза урожая в прошлом году не была вовремя вывезена из-за блокады портов, и теперь ее экспорт происходит с опозданием.

Также снижается объем продаж железной руды. Причем, это происходит постепенно с января месяца. Если в январе феврале экспорт всех товаров этой группы составлял 1,4 млн. тонн ежемесячно, то в сентябре объем экспорта составил всего 470 тысяч тонн на сумму 344 млн. долларов.

Зато растет объем экспорта товаров, имеющих существенную добавленную стоимость. Впервые в этом году Украина экспортировала более 10 тысяч тонн муки в месяц. В сентябре производители экспортировали кондитерские изделия из шоколада на сумму 15,1 млн долларов (+34,2% к августу), из муки на 14,3 млн долларов (+4,7%) и из сахара на 13,1 млн долларов ( +7,8%).

По географическим направлениям

Согласно данным министерства, 67% экспорта (2,8 млрд долларов) и 49,7% импорта (2,23 млрд долларов) приходится на ЕС. Среди стран-членов Евросоюза лидерами по экспорту являются Польша и Румыния. За пределами ЕС больше всего экспорта направлено в Турцию (334 млн тонн), Китай (135 млн тонн) и Индию (124 млн тонн).