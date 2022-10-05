Пентагон не подтвердил информацию о перемещении ядерного оружия в РФ

Официальные лица США заявили, что не располагают информацией, подтверждающей сообщения СМИ о том, что РФ готовится применить тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или вблизи него, сообщает Зеркало недели.

В частности, заместитель помощника министра обороны США Лора Купер отмечает, что видела лишь "отчеты из открытых источников", свидетельствующих о том, что РФ может перемещать тактическое ядерное оружие по железной дороге. По ее словам, армия США не видела ничего, что могло бы побудить Вашингтон изменить свою ядерную позицию.

Также об этой информации спросили спикера Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к ядерному оружию и ядерным угрозам.

"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также у нас нет никаких признаков того, что Россия готовится неизбежно применить ядерное оружие" , - добавила Карин Жан-Пьер.

Президент РФ Владимир Путин усилил ядерную риторику, пообещав защищать территорию России "любыми средствами", включая ядерное оружие.

Комментарии официальных лиц США прозвучали после того, как 3 октября газета The Times сообщила о том, что Путин намерен провести ядерное испытание на границе с Украиной. Британская газета заявила, что НАТО предупредил своих членов об испытаниях. Позже официальный представитель НАТО отметил, что Альянс также не заметил изменения в ядерной позиции России.

Отвечая на вопрос об этих сообщениях, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что западные СМИ и политики "сейчас активно занимаются ядерной риторикой", а Россия отказалась участвовать в этом.

Купер подчеркнула, что Пентагон внимательно следит за ядерными силами России, что является основной частью его миссии со времен холодной войны, а также внимательно наблюдает за темпами использования боеприпасов украинскими силами