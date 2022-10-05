ВСУ: Иранские БПЛА-камикадзе могут лететь до 1 тысячи км

По оценкам специалистов, иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 могут преодолевать расстояние до 1 тысячи километров, российские оккупанты могут их использовать с разных направлений. Об этом, со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сообщает Украинская правда.

"Цель сложная, она не такая крупногабаритная: размах крыльев - 2,5 метра, масса - 200 килограммов, боевая часть составляет 40 кг. Это фактически - как артиллерийский снаряд, который летит со скоростью 120 километров в час, а при заходе на цель - опускается с большей скоростью.

Заявленное иранскими рекламными роликами расстояние применения этого БПЛА составляет 2,5 тысячи километров. Однако специалисты замечают, что вряд ли такое расстояние преодолеет этот беспилотник-камикадзе, потому что при такой массе и скорости соответственно идет расход топлива, еще ряд факторов свидетельствуют, что около тысячи километров он может таки лететь" , - подчеркнул Юрий Игнат .

Нынешний удар был нанесен беспилотниками, которые прилетели с юга, однако, по словам представителя Воздушных сил, ожидать нанесения ударов можно и с других направлений, ведь противник мог их перебросить и в оккупированный Крым и в Беларусь.

Игнат отметил, что иранские дроны - это новая угроза для всех сил обороны и всеми имеющимися средствами нужно их уничтожать.

Украинской армии для этого нужны различные средства противовоздушной обороны, в том числе и зенитные пушки и крупнокалиберные пулеметные системы, которые могут уничтожать на разных этапах.

Игнат подтвердил, что Россия переключилась с использования высокоточных ракет, которые стоят миллионы долларов Х-101, Калибр, Х-555, Искандер, на беспилотные аппараты.