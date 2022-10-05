В Кремле заявили, что не планируют изменять статус "спецоперации"

Руководство России не принимало решений о смене статуса "спецоперации" на "контртеррористическую операцию", заявил в среду, 5 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

Ранее россСМИ сообщили, что об изменении "СВО" на "КТО" сегодня объявит президент РФ Владимир Путин.

"Это целиком и полностью прерогатива Верховного главнокомандующего и президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось" , - сказал он.

Напомним, сегодня утром Кремль сообщил, что Путин подписал "документы" об аннексии оккупированных украинских территорий.