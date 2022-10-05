Задержан мужчина, застреливший полицейскую в Черновцах

Мужчина, который развращал детей и застрелил 22-летнюю полицейскую в Черновцах уже задержан. Об этом сообщил﻿ глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Полиция Черновицкой области задержала мужчину, который 3 октября в Черновцах стрелял в патрульных полицейских" , - сообщил он.

Клименко добавил, что во время задержания злоумышленник открыл огонь, поэтому полицейские применили оружие. Задержанный ранен, ему оказывают медицинскую помощь.

Фото: facebook.com/Ігор Клименко

Как сообщалось, 3 октября в Черновцах во время задержания преступника погибла одна полицейская, еще один сотрудник полиции получил ранения. Стрельба произошла возле одной из школ. Преступника обвиняли в развращении несовершеннолетних.