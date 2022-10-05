FT: В США настаивают на освобождении Херсона до зимы

По данным Financial Times, чиновники и политики США предупреждают, что Украина столкнулась с критической битвой за территории на юге, которую следует закончить до того, как зима создаст неблагоприятные для боев условия. Это нужно сделать, если Киев хочет лишить Россию возможности закрепить контроль над регионом, сообщает Зеркало недели.

В последние дни украинская армия быстро продвигалась на двух отдельных фронтах, освобождая большие куски территорий на востоке и прорывая вражеские фронты в Херсонской области. Владимир Путин провозгласил четыре украинских области частью России и начал процесс аннексии. В Пентагоне говорят, что Киев должен воспользоваться своим импульсом на востоке, чтобы отвергнуть российские силы, оккупировавшие стратегически важные регионы на побережье Черного моря.

"Боевой сезон заканчивается. Украинцы получили преимущество, и им нужно продолжать свое наступление. В долгосрочной перспективе для Украины станет катастрофой, если Россия сможет отрезать доступ к акватории от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины связана с доступом к Одессе. Поэтому важно сохранять наступательную позицию, а не только вести оборону на юге" , – сказал член Комитета Сената по иностранным делам от Демократической партии Крис Мерфи.

Украинская армия провела молниеносное контрнаступление в Харьковской области и вытеснила российские силы из города Лиман Донецкой области. Но, несмотря на это, западные союзники Киева рассматривают освобождение Херсона как решающее испытание.

"Если вы контролируете Херсон, вы точно можете не позволить войскам дойти до Одессы, а именно этого россияне и хотят" , – сказал неназванный чиновник США из сферы обороны.

В Украине согласны, что ближайшие недели станут переломными в кампании по освобождению территорий на юге.

"Очевидно, важно продвигаться быстро в освобождении оккупированных территорий, потому что есть ощущение, что изменения погоды ограничат дальнейшие активные военные действия в регионе" , - сказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Игорь Романенко.

"Если бы наши союзники помогли нам, предоставив больше современного оружия, которое мы просим, тогда все происходило бы гораздо быстрее. И мы бы не говорили о факторе погоды" , – добавил он.

Военные чиновники и аналитики считают, что Украина сможет освободить Херсон до середины ноября, если вообще это сможет сделать. Украинские силы добились прогресса на северо-востоке от города и вышли к Днепру. Они также двигаются в направлении Херсона с севера, но медленно. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные освободили несколько городов к северо-востоку от Херсона.

"Им нужно что-то сделать с Херсоном и в ближайшее время. Это поднимет моральный дух украинских военных и общества, но также станет доказательством, что те тренировки и техника, которые были обеспечены, используются наилучшим образом" , – сказал изданию неназванный западный дипломат.

Чиновники отмечают, что армии Украины нужно освободить юг до начала зимы. Потому что почва в регионе не замерзала последние три года. А значит, земля здесь скоро превратится в болото. В таких условиях обеим сторонам будет тяжело маневрировать. Они будут вынуждены использовать основные дороги. А это сделает их уязвимыми. Болото также даст преимущество армии, занимающей оборонительную позицию. Потому что ей не нужно продвигаться вперед, – говорят аналитики. Несмотря на то, что мораль армии России низкая, действующие и бывшие чиновники говорят, что Москва серьезно укрепила свои позиции на юге. Поэтому Украине трудно вести наступление на этом направлении.

"Россияне приложили большие усилия и посвятили много времени тому, чтобы закрепиться здесь несколько иначе, чем на востоке. Они смогли перебросить сюда бронетехнику, построить базовые укрепления. И здесь на передний план выходит математика. Украине нужно значительное численное преимущество на юге" , – сказал изданию неназванный представитель НАТО.

Военные США также отметили, что российские силы столкнулись с трудностями в налаживании инфраструктуры и логистики, необходимых перед началом зимы. И Киев может использовать это как преимущество.

"Украине нужно подумать, использовать ту разумную и гибкую подготовку для проведения спецопераций, которую они получили от нас и наших союзников, чтобы найти способ, как заставить россиян уступить некоторые преимущества на местах" , - сказала бывший заместитель помощника Министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркаш.

Западные союзники Украины внимательно следят за наступлением в Херсонской области, ища доказательства того, что украинская армия способна использовать полученное от них оружие в проведении сложных операций против российских сил, хорошо закрепившихся в городских условиях. Чиновники США говорят, что обеспечивают Украину всем необходимым, чтобы избежать эскалации. Они также отмечают, что последние решения Путина об аннексии украинских регионов и его ядерные угрозы не должны останавливать украинское наступление.

"Аннексия ничего не меняет с украинской точки зрения, разве что мотивирует двигаться вперед более жестко и быстрее" , – сказал бывший главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес .

В США также уверены, что западная коалиция будет продолжать поддерживать Украину в борьбе с силами Путина в течение зимы.

"Все то, что Путин делает сейчас включительно с превращением энергоносителей в оружие, бесит европейцев и делает их решительными. Они не хотят прогибаться и разрешать ему держать их в заложниках" , – сказал изданию неназванный американский чиновник.