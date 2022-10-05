Руководитель "Энергоатома" будет исполнять обязанности гендиректора ЗАЭС

Президент ГП "НАЭК Энергоатом" Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС, сообщает Экономическая правда.

Об этом он заявил в обращении к работникам ЗАЭС.

"Обращаюсь к вам не только как президент Энергоатома. Согласно действующему законодательству, разрешительных и регламентных документов я принял решение принять на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС.

Администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Все дальнейшие решения по работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом" , - заявил Котин.

По его словам, все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по-прежнему решаться техническим персоналом АЭС по согласованию с центральным офисом компании, а именно - исполняющим обязанности главного инженера Юрием Черничуком под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента - технического директора НАЭК Энергоатом" Юрия Шейко.

"Безусловно, наша работа, наша судьба, наши дома и наше будущее - с Украиной, как и всегда. Будем и дальше работать согласно украинскому законодательству, украинской энергосистеме, Энергоатоме. Не сомневайтесь в этом!" - обратился Котин к работникам.

Напомним, гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов, которого ранее похитили россияне, больше не будет работать на ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ.

Россияне похитили Игоря Мурашова 1 октября. Сообщалось, что его местонахождение неизвестно. 3 октября его отпустили.

Российская государственная корпорация "Росатом" создала акционерное общество "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" с регистрацией в Москве, направленное на управление оккупированной ЗАЭС.

Украина рассматривает возможность перезапуска Запорожской АЭС, оккупированной россиянами, для обеспечения ее безопасности с приближением низких температур.

Также сегодня президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" об аннексии оккупированных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта, с тех пор оккупанты регулярно обстреливали объект, что грозит ядерной катастрофой.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. С тех пор отдельные энергоблоки возвращались в сеть на небольшие промежутки времени, но с 11 сентября она полностью остановлена. Восстановлена связь со второй резервной линией электропередач.

6 сентября МАГАТЭ обнародовало отчет о визите в Энергодар и подтвердило, что Россия держит военный персонал и военную технику на территории Запорожской АЭС.