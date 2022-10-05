Опрос: Треть украинцев понесли материальные потери из-за войны

Треть украинцев, а именно 32%, понесли материальные потери в результате войны. При этом на территориях, где были или еще продолжаются боевые действия, потери были у большинства граждан. Об этом, со ссылкой на данные социологического исследования группы "Рейтинг", сообщает Зеркало недели.

Среди потерь чаще всего опрошенные называли деньги – 36%, жилье – 23%, бытовую технику – 14%. Еще 7% говорили, что потеряли домашних животных, 6% – автомобиль, 5% – производство, 4% – коммерческую недвижимость.

Каждый десятый опрошенный отметил, что его жилье либо разрушено (2%), либо повреждено (8%). При этом 5% не знают в каком состоянии их жилье сейчас.

Около трети тех, чей дом находится на деоккупированной территории или на территории боевых действий, отметили, что их жилье повреждено. Также каждый пятый из тех, у кого жилье до сих пор в зоне оккупации, не знают в каком состоянии.

Большинство (58%) потерявших жилье планируют привлекать для восстановления в первую очередь свои собственные средства. 27% рассчитывают восстановить дом за государственные средства, 12% – за средства международных организаций, 9% – средства волонтеров, по 7% – за средства родственников или благотворительных фондов.

Помощь государства ожидают, в основном, те, у кого жилье было разрушено, а владельцы частично поврежденного жилья планируют справиться с собственными ресурсами.

Опрос проведен 15-19 сентября среди совершеннолетних украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь, среди 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2.2%.