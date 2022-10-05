Журналист: в Херсонской области 12 российских военных сдались в плен ВСУ

В Херсонской области 12 военнослужащих российских оккупационных войск сдались в плен Вооруженным силам Украины, сообщает Новое время.

Видео у себя в Telegram опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"12 военнослужащих 103-го полка ВС РФ сдались в плен воинам 59-й бригады в Херсонской области" , — написал он.

На видео видно, что часть оккупантов получили ранения. Им оказали медицинскую помощь и накормили.

Накануне сообщалось, что первые мобилизованные россияне начали сдаваться в плен украинской стороне.