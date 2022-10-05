Журналист: в Херсонской области 12 российских военных сдались в плен ВСУ
В Херсонской области 12 военнослужащих российских оккупационных войск сдались в плен Вооруженным силам Украины, сообщает Новое время.
Видео у себя в Telegram опубликовал журналист Юрий Бутусов.
"12 военнослужащих 103-го полка ВС РФ сдались в плен воинам 59-й бригады в Херсонской области", — написал он.
На видео видно, что часть оккупантов получили ранения. Им оказали медицинскую помощь и накормили.
Накануне сообщалось, что первые мобилизованные россияне начали сдаваться в плен украинской стороне.