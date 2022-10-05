WP: Путин столкнулся с пределом возможностей армии России

По информации Washington Post, Владимир Путин рассчитывает, что вливание мобилизованных россиян сменит динамику на поле битвы в Украине. Но аналитики говорят, что он теряет драгоценное время, поскольку его военная операция разваливается под давлением украинского наступления. Появились признаки того, что России нужно больше новых живых сил, чтобы перехватить инициативу, сообщает Зеркало недели.

Издание добавляет, что Путин отвлекал внимание от мрачной картинки на поле битвы, организовав так называемые «референдумы», провозгласив об аннексии четырех украинских областей и озвучив новые ядерные угрозы. Все это – попытки заморозить российские территориальные завоевания, которые каждый день становятся меньше. Но все политические махинации в Москве, помпезно проведённые под громкие фанфары, не смогли скрыть реальность на фронте в Украине.

Там российскими силами плохо управляют, и они оказались в осаде. Нет быстрого решения, как исправить это положение. Военные аналитики соглашаются, что российская мобилизация 300 тысяч резервистов вряд ли поможет Путину на поле битвы в ближайшие дни. Смогут ли эти силы помочь Москве стабилизировать ситуацию в конце осени, зимой или весной – это тоже вопрос без ответа.

Влияние новых солдат будет зависеть от того, сможет ли Россия их хорошо подготовить и как российская армия организует их развертывание.

"Люди – это же не фасоль. Подразделения существуют только на карте. Если взять кучку разъяренных, деморализованных, напуганных и нетренированных людей, дать им в руки оружие и бросить на передовую, они от этого не станут солдатами" , – сказал директор проекта по изучению критических угроз Американского института предпринимательства Фредерик Каган.

По его словам, Путину придется сосредоточиться на восстановлении базовых боевых возможностей сильно истощенной армии, требующей масштабного пополнения техники, которое обеспечить очень трудно.

"Прежде чем мы начнем говорить о массовой отправке в зону боевых действий, нам нужно подумать о восстановлении подразделений, чтобы у них было хотя бы нечто похожее на боеспособность" , – пояснил он.

Сколько территорий Россия потеряет, прежде чем подкрепление придет на фронты, зависит не только от Москвы. Армия Украины давит на российские силы на двух главных фронтах уже больше месяца. Неизвестно, как долго она сможет поддерживать это давление. Ведь украинские силы тоже несут потери.

"Знать, когда стоит остановиться, – это тяжелее всего. После всех этих больших успехов логистические линии растягиваются. Многие провели в боях слишком много времени. Наступление и победы дают определенный психологический подъем. Но в какой-то момент у всех заканчиваются силы" , – сказал старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Кристофер Догерти.

"Россия реструктуризировала свою армию 10 лет назад и ликвидировала значительную часть мобилизационной системы, содержание которой было слишком дорогостоящим и считалось ненужным. И теперь это накладывает свой отпечаток" , - говорит старший политический исследователь аналитического центра RAND Corp Дара Массикот.

Она отмечает, что надежной публичной информации о том, как Россия собирается тренировать и развертывать мобилизованных, очень мало. И сложно сказать, как мобилизация повлияет на ситуацию. По мнению Массикот, новые российские солдаты, скорее всего, будут отличаться слабой боеспособностью. Однако, они могут подменить более опытных военных на тыловых позициях, чтобы те отправились на фронт. Это если такие тыловые силы еще есть.