ГБР: нардеп от ОПЗЖ Кузьмин уведомлен о подозрении в госизмене

По материалам Государственного бюро расследования и.о генпрокурора сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату от партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, начиная с марта 2021 года Кузьмин озвучивал информацию, носившую пропагандистский характер. Целью таких действий было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности Украины.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). За это предусмотрено лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливается местонахождение Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Досудебное расследование продолжается.