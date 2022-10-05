Кадыров заявил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника и назвал это большой честью, сообщает Украинская правда.

Об этом Кадыров сообщил в Telegram.

"Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня.

Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом".

Кадыров также сообщил, что сейчас российские военные "ведут успешные наступательные действия в "ДНР" и в Херсонской области, один за другим они освобождают населенные и стратегически важные пункты".