Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу-2030

Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказали на совместном брифинге президент Федерации футбола Португалии Фернандо Гомес, президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении к УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку" , — говорится в совместном заявлении.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены впоследствии.

Теперь в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата Мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны.

В Украинской ассоциации футбола подчеркнули, что заявка на ЧМ-2030 будет отвечать всем критериям и выразили надежду на поддержку данной инициативы.