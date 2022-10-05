Подоляк: ВСУ могут законно атаковать любые российские объекты на оккупированных территориях

Все российские объекты на временно оккупированных территориях являются законными целями для ВСУ, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Любые российские объекты на оккупированной территории являются законными военными целями для атаки Вооруженными силами Украины" , — пишет он в Twitter.

Подоляк добавил, что любое контрнаступление и освобождение украинских территорий от россиян подпадает под концепцию оборонной войны.

"Это абсолютная аксиома как для руководства Украины, так и для наших союзников" , — подчеркнул советник.

Ранее в Пентагоне сообщали, что предоставленное Украине оружие США может использоваться украинскими военными для атаки российских целей на оккупированных территориях, в том числе в Крыму.