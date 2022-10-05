Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

Заместителя председателя Верховного Суда и главу Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова, который является владельцем российского паспорта, отчислили из штата Суда, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

"Председатель Верховного Суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного Суда".

Сообщается, что Львова отчислили на основании информации Службы безопасности, которая подтвердила наличие у судьи гражданства РФ.

Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьей гражданства другого государства.

По словам главы ВС, это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и закона применяются впервые.

Князев подчеркнул, что сама ситуация и действия Львова серьезно вредят авторитету Верховного Суда, а этого не должно быть.