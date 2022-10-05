Тихановская: партизаны готовятся к возвращению российских войск в Беларусь

Есть признаки того, что российская армия может снова зайти на территорию Беларуси, сообщила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По ее словам, партизаны готовятся к решительным действиям, сообщает Новое время.

Во время своего выступления на Варшавском форуме по безопасности Тихановская сообщила, что Кремль не признает ни Беларусь, ни Украину как независимые страны.

По ее словам, 86% белорусов выступают против участия Беларуси в российской войне против Украины. Также, по ее данным, 15 белорусских добровольцев погибли защищая Украину.

"Мы видим признаки того, что российские войска могут снова зайти на белорусскую территорию, и мы сейчас готовим наших партизан к решительным действиям" , — говорит Тихановская.

Она убеждена, что белорусы вновь присоединятся к диверсиям на железнодорожных путях и передачу информации украинской армии.

4 октября диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины. Также диктатор заявил, что после жатвы нужно «уточнить» списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».