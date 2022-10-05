Хлань: ВСУ продвинулись в Херсонской области на 30 км

В Херсонской области продолжается контрнаступление защитников Украины, российские оккупанты отступают, сообщает Новое время.

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире 24 канала в среду, 5 октября.

По словам Хланя, ВСУ зашли в Дудчаны, а линия фронта продвинулась от Осокоровки на 30 километров. Он сообщил, что оккупанты готовят и срочно оборудуют линию обороны в Мыловом возле Берислава.

"…Это означает, что они [оккупанты] хаотично отходят и пытаются закрепиться где-то возле Берислава. То есть в Мыловом они пытаются сделать какой-то очередной пункт сопротивления. Но мы считаем, что им [это] не поможет" , — сказал Хлань.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В оперативном командовании Юг 4 октября рассказали, что защитники Украины освободили восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка, Давыдов Брод.