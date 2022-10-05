Генштаб: ВСУ отбили атаки возле 5 населенных пунктов

За текущие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.Ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также десять других важных объектов врага.

Авиация в течение суток нанесла более десяти ударов. Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили семь вражеских БпЛА. Шесть из них - иранского производства.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная;

на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спирное и Белогоровка;

на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Роздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Зайцево, Отрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка;

на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Владимировка, Новоселка, Временка, Шахтерское, Золотая Нива, Пречистовка, Павловка, Веселое, Красное, Дорожнянка и Малая Токмачка.

На Южнобугском направлении противник продолжает осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений. Обстрелял более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Великое Артаково, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Новогредневое, Сухой Ставок, Луч, Степная Долина, Солдатское, Правдино и Мирное.